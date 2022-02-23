Döviz kurları güne nasıl başladı?

Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerin tanımasıyla başlayan gerginliğin savaşa dönüşme ihtimali küresel piyasaları derinden etkiliyor. Hisse senetlerinde yaşanan satış baskısı döviz piyasalarında da panik yaratıyor. Bu baskıdan nasibi alana dolar/TL, dün 13,90’ın üzerine kadar çıkmıştı. Kur bu sabah ise 13,70’in hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,55’ten değerleniyor.

Asya borsaları, Rus askeri birliklerin Ukrayna yakınındaki hareketleri ve Batılı devletlerinin ilk dilimini açıkladığı yaptırımların ardından gerilimin savaşla sonuçlanmayacağı beklentileriyle yatay seyrederken güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talep hafifledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi resmi tatil nedeniyle kapalı kaldı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin değişim göstermeyerek 1.898 doları gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 99,50 dolara kadar yükselmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 düşerek 96,71 dolara geriledi.