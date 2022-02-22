Biden: Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımları işgalin başlangıcı

ABD Başkanı Joe Biden , Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını “işgalin başlangıcı” olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

Biden, Rusya – Ukrayna krizine ilişkin kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı, Rusya’nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım kararı aldıklarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın kişilere de yaptırım getireceklerini açıkladı.

Biden şunları kaydetti:

Rusya artık Batı’dan finansman sağlayamayacak.

“Diplomasiye açığız” mesajı

Biden, toplantıda “ABD ve müttefikleri hala diplomasiye açık” ifadelerini de kullandı.

Putin ayrılıkçıları tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat’ta Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin’e göndermişti.

Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.