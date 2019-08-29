FutbolSpor

Falcao transferinde taraftarı heyecanlandıran yeni fotoğraf

29 Ağustos 2019

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco’ya giden Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, bir kez daha Radamel Falcao ile bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yapılacağı Monte Carlo Beach Otel’de gerçekleşen buluşmada menajer Ahmet Bulut da yer aldı.

Albayrak ve Hanedar ikilisinin, menajer Ahmet Bulut’un yaptığı tercüme ile Falcao ile bir süre konuştukları görüldü.

Albayrak ve Hanedar, fotoğraf çekilmesine ise izin vermediler.

KAP açıklaması gelebilir

Monte Carlo’da yaşanan bu gelişme sonrası, resmi açıklamanın çok yakında yapılması bekleniyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kurasının çekilmesinin ardından Falcao ile ilgili bildirimi KAP’a yapması bekleniyor.

 

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