FutbolSpor

Falcao transferinde peş peşe yeni gelişmeler

2 Ağustos 2019

Adı Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao için Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Petrov’dan açıklama geldi. Falcao ayrıca sarı kırmızılı ekibin başarılı file bekçisi Muslera’yı Instagram’dan takibe aldı.

Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Petrov, Falcao’nun transfer süreciyle ilgili, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli’ ifadelerini kullandı.

Petrov, Falcao’nun takımda kalıp kalmayacağı konusuyla ilgili olarak, “Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes’in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor” dedi.

Kolombiyalı golcünün ise Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisini Instagram’dan takibe alması ise taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Etiketler

İlgili Makaleler

İstanbul’daki Liverpool Chelsea Süper Kupa Finali’ne kadın hakem

2 Ağustos 2019

Beşiktaş’a yıldız isimlerden kötü haber

2 Ağustos 2019

Galatasaray ve Al Rayyan Diagne için anlaştı

2 Ağustos 2019

Yeni Malatyaspor tur biletini kaptı: 0-1

2 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı