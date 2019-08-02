Çavuşoğlu: “Kendini Bilen, Değerlerine Sahip Çıkan Nesiller Yetiştirecek Bir Sistem İçin Çalışıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğinin geliştirilmesi adına imzalanan mutabakatın sorunların çözümüne yönelik bir mutabakat olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ülkedeki eğitim sisteminin elden geçirilmesi gerektiğini de belirterek, daha anlaşılır ve net bir program seçeneğini hayata geçirmeleri gerektiğine değindi Çavuşoğlu, “Kendini bilen, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirecek bir sistem için çalışıyoruz.” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Cavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’na devredildiği” iddiasıyla çıkan haberlerin dörtlü hükümet döneminin devamında kamuoyu ile paylaşılmadığını, ancak hükümetin sonlanmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Göreve gelmelerinin ardından bu konuyu değerlendirme fırsatı bulduğunu ve konu ile ilgili eski bakan Cemal Özyiğit ile görüşerek, bilgi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda hiç kimseyi sıkıntıya sokacak bir durumun olmadığını, yaşanan sorunları çözebilme noktasında da daha önce diyalog yolunun yeterince denenmediğini düşündüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, göreve gelmelerinin ardından var olan sorunların tespitini yaptıklarını ve Türkiye’deki mevkidaşı ile kurduğu diyalogla sorunların çözümüne yönelik bir mutabakat imzaladıklarını vurguladı.

İLAHİYAT KOLEJİ’YLE İLGİLİ ANAYASA’YI İHLAL EDECEK BİR DURUM YOK”

Mutabakat zaptı içerisinde Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili konuların da olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, mutabakatın kamuoyuyla paylaşımına kadar olan süreçte bazı kesimlerce maksatlı bir algı operasyonu yapıldığını kaydetti.

Kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılmasının ardından yaratılan algının ve tartışma ortamının yersiz olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, iddia edildiği gibi KKTC Anayasasını ihlal edecek herhangi bir durumun olmadığına dikkat çekti.

İki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi adına bu tür mutabakatların geçmişte de imzalandığını belirten Çavuşoğlu, “İki devlet temelinde var olan ilişki gereği olarak bu mutabakatı gururla imzaladık“ ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, açıklamalarının devamında kendisine Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin devredilmesi yönünde yazılı veya sözlü herhangi bir talebin gelmediğini dile getirerek, bu konu hakkında sahip olduğu bilginin ortaya çıkan söylemlerden ibaret olduğunu söyledi.

“Koordinatör” kelimesinin anlamını da gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladığını ve görev açılımının öğretmenler yasasında da var olan “zümre başkanlığının” muadili olduğunu anımsatan bakan Çavuşoğlu, bu konuya muhalefet edenlerin eylül ayını bekleyip ona göre konuşmaları gerektiğini söyledi ve “Yapılan eleştirilerin yersiz olduğu eylül ayında okulların açılmasıyla anlaşılacaktır” dedi.

“KOORDİNATÖR GEREKLİ KOORDİNEYİ SAĞLAMAK İÇİN GÖREV YAPACAK”

Bir önceki hükümetin kuramadığı diyaloğu kurarak gerekli adımları attıklarını ifade eden Çavuşoğlu, koordinatörün okul içerisindeki Kuran dersleri ile okul idaresi arasındaki gerekli koordineyi sağlamak için görev yapacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, soru üzerine; sendika ile okul aile birliği arasında yaşanan sıkıntının nedeni olarak bakanlık tarafından gerekli ilginin gösterilmemesi olduğunu belirterek, “Bu okul benim gözümde diğer okullardan farksızdır ve ayrı bir misyon koymamız mümkün değildir. Devletin otoritesi her yerde olmalıdır. Sendikalarla iyi ilişkiler kurma niyetimi ve fikirlerini dikkate alacağımı her fırsatta dile getirdim ancak sendikanın eğitimi idare etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Fikirleri dinleyip ortak bir yol çizmekle mükellef bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum” diye konuştu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan sıkıntıların temel sebebinin bu dengenin sağlanamamasından kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, “Biz bu dengeyi sağlayacak ve herkesin daha huzurlu bir ortamda görev yapacağı ortam yaratacağız” ifadelerine yer verdi.

Bir diğer açıklığa kavuşturulması gereken konunun ise okul içerisinde tanımsız olan ilahiyat meslek alanı olduğunu ve bu alanı bir düzene ve müfredata kavuşturarak İlahiyat Anadolu Lisesine çevirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu konuda “yeni bir okul yaratılıyormuş” gibi çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

“Okulların kampüs şeklinde çok programlı olması gerektiğine inanan bir insanım ancak bugüne kadar fiziki yetersizliklerden dolayı bu yönde gerekli adımları atamadık. Bu tarz söylem ve açılımlara açık olmamız gerek” diyen Çavuşoğlu, “devlet her türlü eğitimi vatandaşına vermekle yükümlüdür” vurgusu yaparak, laikliği ortadan kaldıracak bir durumun olmadığına dikkat çekti.

Ülkedeki eğitim sisteminin elden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen, daha anlaşılır ve net bir program seçeneğini hayata geçirmeleri gerektiğine de değinen Çavuşoğlu, “Kendini bilen, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirecek bir sistem için çalışıyoruz” dedi.

YENİ OKUL PROJELERİ

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni okul projeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Püsküllü bölgesinde yapılması planlanan ilkokul için göreve gelir gelmez ihaleye çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu, 2011 yılında Girne Karakum’da yeni bir ortaokul yapılması için yer ayrıldığını ve projelendirildiğini ancak geçen süreç içerisinde sadece karkasının döküldüğünü ve o şekilde kaldığını belirtti.

İskele’de Bekirpaşa Lisesi içerisinden kolejin ayrılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, gelecek yıl kolej binasını tamamlamayı planladıklarını, Mağusa’da bir liseye, Lefkoşa’da ise Mesleki Eğitim Kampüsü ile bir liseye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Öğrenci sayılarını belirlediklerini ve okulların açılış döneminde herhangi bir sorun yaşamamak için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, okullardaki eksiklikleri de okul idareleri ile koordineli bir şekilde hareket ederek gidereceklerini, bu bağlamda tamir ve tadilat işlemlerinin devam ettiğini, kitap ve kırtasiye ihalelerine de çıktıklarını ve eylül ayının ilk haftasında kitaplar ile kırtasiyelerin bakanlığa ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

YÖK İLE MUTABAKAT

YÖK ile imzaladıkları protokolü tüm detaylarıyla açıkladığını ve net bir şekilde izah ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, YKS ile KKTC’ye gelen veya yatay geçiş yapan hiç kimsenin denklik sorununun olmadığını vurguladı, üçüncü ülkelere giderek oradan yatay geçişle ülkeye gelen öğrencilerin denkliğe tabi tutulduğunu, bunun da gayet doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ayrıca devam devamsızlık konusunda sistem içerisindeki öğrencilerin bir takım sorunlar yaşadığını, bu sorunların giderilmesi adına da yaptıkları görüşmelerin yakın zamanda bir noktaya varacağını anımsattı.