Faiz oranları hakkında duyuru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu 12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası ve yabancı para mevduat hesaplarına ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile Türk Parası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirlemiştir.

Buna göre:

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13,25’den yüzde 10,00’a indirilmiş olup, yabancı parada ise Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125, İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25 ve Amerikan Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 1,00 oranında sabit bırakılmıştır.

mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13,25’den yüzde 10,00’a indirilmiş olup, yabancı parada ise mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125, mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25 ve mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 1,00 oranında sabit bırakılmıştır. Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 9’dan yüzde 5,75’e, Amerikan Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,65’den yüzde 0,50’ye indirilmiş olup, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,00 ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125 oranında sabit bırakılmıştır.

Türk Parası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 19,50’den yüzde 16,50’ye, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 16,50’den yüzde 13,50’ye, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,50’den yüzde 12,50’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 15,50’den yüzde 12,50’ye indirilmiştir.

Söz konusu yeni oranlar, 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.