Kıbrıs

Bazı bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

12 Eylül 2019

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü’nün elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını gerekiyor.

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