DövizEkonomiManşet

Faiz kararı sonrası Dolarda son durum

24 Ekim 2019
Dolar Euro Strelin Döviz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50’den yüzde 14,00’e çekti.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada kararın ardından 5,76 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL 6,41’den işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artarak 100.447,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.052,48 puanı, en yüksek 101.238,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanımıyla 100.345,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 658,12 puan ve yüzde 0,53 artarak 124.189,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 206’sı prim yaptı, 162’si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İhlas Gayrimenkul bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TC MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

TC Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi 250 baz puan ile genel piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TCMB, Murat Uysal başkanlığında 3 toplantıda toplamda 10 puan faiz indirmiş oldu.

PPK’nın bir sonraki toplantısı 12 Aralık tarihinde yapılacak.

– Merkez Bankası faizlerde indirim sürecini temmuz ayında başlattı. 25 Temmuz’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 425 baz puan indirdi.

– Ağustos ayında yapılan toplantıda ise indirim 325 baz puan oldu. Böylece toplamda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 750 baz puan indirim yapılarak oran yüzde 16.50’ye getirildi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80’in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Etiketler

İlgili Makaleler

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

24 Ekim 2019

Sivil Savunma Tatbikatı 2019 icra edildi

24 Ekim 2019
buray-büsküvütçü

Buray Büsküvütçü 7 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildi

24 Ekim 2019

TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

24 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı