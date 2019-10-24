Bangladeş’te genç kızı yakarak öldüren 16 sanığa idam

Bangladeş’in başkenti Dakka’da genç kızın yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan sanıklar, ölüm cezasına mahkum edildi.

Bangladeş’te öğretmeninin cinsel tacizine uğradığını emniyet mensuplarına ihbar ettikten 11 gün sonra yakılarak öldürülen Nusrat Jahan Rafi’nin (19) ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Savcı Hafız Ahmed kararın, Bangladeş’te cinayet işleyen herhangi birinin cezasız kalamayacağının kanıtı olduğunu söyledi.

Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında cinayet emrini veren okul müdürü, genç kızın sınıf arkadaşları ve 2 yerel siyasetçi de bulunuyor.

Soruşturmada bazı polis memurlarının da kızın “aslında intihar ettiğini” öne sürerek olayın üstünün kapatılması için zanlılarla iş birliği yaptığı tespit edildi.

Nusrat Jahan Rafi, başkente 160 kilometre uzaklıktaki Feni şehrinde mart ayının sonlarında öğretmeninin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Genç kızın şikayetini geri çekmesi için baskı altına alındığı ileri sürülmüştü.

Şikayetinden 11 gün sonra yakıcı bir maddeyle uğradığı saldırıda vücudunun yüzde 80’i yanan genç kız, 4 gün sonra 10 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Ülkede büyük yankı uyandıran ve infiale neden olan olayın ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve genç kız için adaletin tecelli etmesi çağrısında bulunulmuştu.

Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu mahkeme olağan süreçten daha hızlı neticelendi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, olayın ardından suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.