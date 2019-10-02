Magazin

Fahriye Özay’dan Havadis’e ziyaret

2 Ekim 2019

HEM TEŞEKKÜR HEM ARMAĞAN:

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Fahriye Özay gazeteniz Havadis’e gerçekleştirdiği ziyarette Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek kitabını ve albümlerini takdim etti

 

Ülkemizin üretken sanatçılarından Fahriye Özay gazeteniz Havadis’e ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy tarafından ağırlanan Özay sanat çalışmaları ve ülkemizdeki sanatsal gelişmelerle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Özsoy’a basın dünyasında kendisi için verdiği desteklerden dolayı teşekkür de eden Özay minnetinin nişanesi olarak şiir kitabı “Ben Hiç Çocuk Olmadım ki” ve müzik albümlerini armağan etti. Sanat çalışmalarına hı kesmeden devam eden Özay ileriki dönemlerde yepyeni projelerle karşımızda olacağının müjdesini verdi.

 

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