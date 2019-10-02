Dünyanın en fazla kullanılan kripto parası Bitcoin değil

TETHER NEDİR?

‘USDT ‘olarak da bilinen Tether, yaklaşık 4 yıl önce hayatımıza giren bir kripto para.

Kripto dünyanın en fazla kullanılan üyesi Tether’ın işlem hacmi ilk kez Nisan ayında Bitcoin’i aştı ve Ağustos başından beri günlük yaklaşık 21 milyar dolar bandına yerleşti.

Tether’ın arkasındaki şirket sanal paranın dolara sabitlenmiş olduğunu belirtiyor.

TETHER NE İŞE YARIYOR?

Peki Tether’in dolara sabitlenmiş olması ne anlama geliyor?

Bu sayede yatırımcılar birbirinden farklı sanal paraları dolara çevirme ihtiyacı duymadan, hızlı bir şekilde Tether sayesinde platformlar arasında Tether Limited’in iddiasına göre şirketin tüm sanal paraları için her zaman dolar karşılığı/rezervi bulunuyor.