Dünyanın en fazla kullanılan kripto parası Bitcoin değil

Kripto dünyanın ilk üyesi ve en bilineni Bitcoin artık en fazla kullanılan kripto para değil!
“Dünyanın en geniş çaplı kullanımı olan kripto parası nedir?” sorusuna yanıtınız Bitcoin ise yanılıyorsunuz.
Zira Bitcoin tahtını başka bir kripto para birimine kaptırmış durumda.
CoinMarketCap verilerine göre, en yüksek günlük ve aylık işlem hacmine sahip dijital para unvanının yeni sahibi değeri Bitcoin’in altında olan Tether oldu.
(Tether’in dolar değeri 1 dolar bandında. Bitcoin ise 8 bin 250 dolar seviyesinde)
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Kripto dünyanın en fazla kullanılan üyesi Tether’ın işlem hacmi ilk kez Nisan ayında Bitcoin’i aştı ve Ağustos başından beri günlük yaklaşık 21 milyar dolar bandına yerleşti.
TETHER NEDİR?
‘USDT ‘olarak da bilinen Tether, yaklaşık 4 yıl önce hayatımıza giren bir kripto para.
Tether’ın arkasındaki şirket sanal paranın dolara sabitlenmiş olduğunu belirtiyor.
TETHER NE İŞE YARIYOR?
Peki Tether’in dolara sabitlenmiş olması ne anlama geliyor?
Bu sayede yatırımcılar birbirinden farklı sanal paraları dolara çevirme ihtiyacı duymadan, hızlı bir şekilde Tether sayesinde platformlar arasında Tether Limited’in iddiasına göre şirketin tüm sanal paraları için her zaman dolar karşılığı/rezervi bulunuyor.