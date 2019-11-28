Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilere “fahiş su faturalarını ödemeyin” çağrısında bulundu.

Işık, yazılı açıklamasında belediyeleri “Türkiye’den gelen suyu 3 katı fiyatına faturalandırarak tüketicilerden haksız kazanç elde etmekle” suçladı. Tüketicilerden Derneği’ne Gönyeli Belediyesi ile ilgili şikayet geldiğini bildiren Işık, vatandaştan ödemesini istenen su faturalarını “astronomik” diye nitelendirdi.

Hasan Yılmaz Işık, Gönyeli Belediyesi’ne “Su sayaçlarınızı derneğimizle birlikte kontrol edin” çağrısında bulundu, tüketicilerden bu konudaki şikayetlerini Tüketiciler Derneği’ne yapmasını istedi.