Facebook yetkilisi, deepfake videoları ile mücadele planlarını açıkladı

Bir etkinlik kapsamında konuşan Facebook Küresel Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monika Bickert, şirketin sahte ve manipüle edilmiş içeriklerle mücadele planını açıkladı.

Bildiğiniz üzere gerçekte var olmayan ve bilgisayar ortamında yapılmış bir görüntü, ses veya videoyu açıklamak için kullanılan ‘deepfake’ ifadesi, son zamanlarda ciddi anlamda tartışma konusu olmuştu. Teknoloji çağının en büyük problemlerinden olan ‘deepfake’ teknolojisi sayesinde üretilen sentetik ve manipüle edilmiş içerikler, bir ülkenin seçim sonuçlarını dâhi etkileyebilecek bir potansiyele sahip.

Hâl böyle olunca Twitter ve Facebook gibi pek çok teknoloji devi, kullanıcılarının yanlış bilgilendirilmesinden kaçınmak için bu tarz içeriklerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda ‘deepfake’ ile nasıl mücadele edeceklerini açıklayan Twitter’ın ardından şimdi de bir Facebook yetkilisi, manipüle edilmiş içeriklerle mücadele planlarını açıkladı.

Facebook yetkilisi, ‘deepfake’ içerikleriyle nasıl mücadele edeceklerini açıkladı:

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Facebook Küresel Politika Yönetimi Başkan Yardımcısı Monika Bickert, bu tarz sentetik ve manipülasyon içeren paylaşımlarla mücadele iş birliğinin önemini vurguluyor. Bickert, yaptığı açıklamalarda bu konudaki politikalarını geliştirmek ve bu tarz içeriklerle mücadele edebilmek için 50’den fazla küresel uzmanla görüştüklerinin de söylüyor. Bickert’e göre bu ortaklıklar neticesinde Facebook, belli kriterlere uymayan videoları platformdan kaldıracak.

Bickert’in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar ise şu şekilde: “Manipüle edilmiş içeriklere yönelik yeni politikamız, parodi veya mizah amacıyla düzenlenmiş videoları etkilemeyecek. Seçmene baskı yapmak ya da nefret söylemi gibi standartlarımızı ihlal eden içerikler, deepfake olsun ya da olmasın Facebook’tan kaldırılacak. Kriterlerimize uygun olmayan bu videoların tespit edilmesi aşamasındaysa 40’dan fazla dilde 50’nin üzerinde üçüncü parti ‘bilgi doğrulayıcı’ partneriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eğer bir video ya da fotoğraf partnerlerimiz tarafından ‘sahte’ olarak işaretlenirse, biz bu içeriğin yayılmasının önüne geçmek amacıyla kullanıcılarımızı uyarıyoruz.”

Öte yandan sahte içeriklerin önlenmesi için geçen yıl Microsoft ve MIT gibi kurumların da destek sağladığı ‘Deep Fake Detection Challenge’ projesini duyurduklarını belirten Bickert, bunun yanı sıra deepfake ve manipülatif içeriklerin belirlenmesi noktasında medya çalışanlarını bilgilendiren online eğitim kursları düzenlediklerinin de altını çiziyor.