Türkiye’de silah doğrulttuğu fakültede araştırma görevlisi yapıldı

Türkiye Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, “Şiddeti meşrulaştıranlar fakültelere doldurulurken, barışı savunanların da fakültelerden atıldığı bir dönemin sonucudur bu” dedi

Türkiye Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) doğrultuğu silahla fotoğraf çektiren M.A.V’nin hedef aldığı okulda araştırma görevlisi olarak kadroya alındığı ortaya çıktı.

1 Kasım 2019’da açıklanan sınav sonu listesinde adı olan M.A.V., üniversitenin web sayfasında Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda asistan olarak görülüyor. Sitedeki tüm akademisyenler hakkında kariyer bilgilerine ulaşılabilirken M.A.V. hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Soruşturma başlatılmıştı

2017 yılı ocak ayında Hukuk Fakültesi önünde bulunan ve adının M.A.V. olduğu bilinen bir hukuk fakültesi öğrencisi, silahını SBF’ye doğrulttuktan sonra çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sosyal medya hesabı şimdi kapatılmış durumda. Gösterilen tepkiler sonrasında M.A.V. hakkında soruşturma başlatılmıştı ancak soruşturmanın akıbeti bilinmiyor.

Türkiye Mülkiyeliler Birliği Başkanı: Silahı meşrulaştıranlar fakültelere dolduruldu

Evrensel’den Vural Nasuhbeyoğlu’na konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, “Şiddeti meşrulaştıranlar fakültelere doldurulurken, barışı savunanların da fakültelerden atıldığı bir dönemin sonucudur bu” diye konuştu.

O dönem SBF’de olan ve Eğitim-Sen işyeri temsilciliği yapan Dinçer Demirkent, silahını fakülteye doğrultmuş olan bu öğrenci hakkında sendika yetkilisi olarak üniversite yönetimine yaptığı uyarılar sonrasında soruşturma başlatıldığını, ancak soruşturmanın üstünün kapatıldığını ileri sürdü. 2017’de SBF’ye silah doğrultan M.A.V. ile SBF’ye asistan olan kişinin aynı kişi olduğunu belirten Demirkent, “Bu kişiyle gözetmenliğe beraber giren arkadaşlar, fotoğraftaki kişi ile bu asistanın aynı kişi olduğunu ifade ediyor” dedi. Demirkent, son 3-4 yıldır Hukuk Fakültesi’nde kılıç teslim törenlerinde şiddet araçlarının gösterildiği, Ülkü Ocakları bayraklarının fakülteden sallandırıldığı bir dönemin yaşandığını ve bunların korunup kollandığını savundu.