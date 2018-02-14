Facebook, sevgililer günü’ne özel yeni messenger özelliklerini duyurdu

Facebook, 14 Şubat Sevgililer Günü şerefine yeni özelliklerini duyurdu. Yeni emojiler ve ifadelerle sevgililer gününe daha mutlu bir şekilde girebilirsiniz.

Resmi olarak Sevgililer Günü’ne girmiş bulunmaktayız. Sevgilisi olanların birlikte eğlenecekleri, olmayanların ise -genellikle- evde zaman geçirdiği bir gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü için Facebook, Messenger için bazı özel çalışmalar hazırlamış. Birbirine aşık olanlar için Messenger üzerinde bazı emoji ve ifadeler hazırlayan Facebook, bu yeni ifadelerle sevgililerin yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Eğer siz de Sevgililer Günü’nde ilişkinizi resmi olarak Facebook’ta güncellerseniz, Messenger sizin için bazı kolaylıklar sunacak. Bunu yaptığınızda sevgiliniz için kalpten oluşan yağmur damlaları oluşturabilir, kalp gözlü emojileri sevdiğiniz insana ona nasıl baktığınızı görmesi için gönderebilirsiniz.

Facebook Messenger’la birlikte gelen özellikler

Yağmur şeklinde akan kalpler. Ekranınızın her köşesine kalp düşecek.

Sevgiyi yaymak: Sağ alt köşede özel bir emojiniz olacak, bu nedenle sevginizi ifade etmek hızlı ve kolay olacak.

Kişiselleşin: Sevdiğiniz insana kendi tarzınızı yansıtmak istiyorsanız, sohbeti kişiselleştirebilirsiniz. Kendi özel metin renginizi, emojinizi ve takma adınızı ayarlayabilirsiniz.

Sevdiğiniz kişi aktif mesaj sekmesinin en üstünde görünür. Bu sayede onu hızlıca bulabilirsiniz.

Facebook, bunların dışında Facebook Messenger için birkaç ufak istatistik de paylaştı. Şirket, Messenger üzerinde insanların günde 2’den fazla emoji paylaştığını, öpüşme yüzü, kalp gözleri ve geleneksel kalp emojilerinin de ilk beşte yer aldığını açıkladı.