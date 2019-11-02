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Facebook, Britanya genel seçimlerinde adayların “uydurmaca reklamlar” yayımlamasına izin verecek

2 Kasım 2019

Britanya 12 Aralık’ta Brexit sürecinin kaderini belirleyecek bir genel seçime gitmeye hazırlanırken, son yıllarda sahte reklamlar konusunda eleştirilerin merkezinde yer alan sosyal medya platformu Facebook tartışma yaratan bir karara imza attı.

CNN Business’ın aktardığına göre Facebook, Britanyalı siyasi partiler ve Britanyalı Avam Kamarası adayları tarafından verilen reklamların doğruluğunu kontrol etmeyecek. Brexit yanlısı Leave.EU gibi parti dışı siyasi grupların verdiği reklamlar ise “doğrulamaya” tâbi tutulacak.

Facebook bu kararını CNN muhabirine doğruladı.

Muhafazakar Partili Britanya Parlamentosu üyesi Damian Collins, sosyal medya devine tepki göstererek, “İnsanlar seçim kampanyaları sırasında sadece Facebook’a para ödedikleri için sahte bilgi yayamamalı” dedi.

Facebook’un bu kararı almasında 2016 Brexit referandumu sırasında sosyal medyada sahte bilgi yayılmasından şikayet eden eski Britanya Başbakan Yardımcısı Nick Clegg’in önemli rol oynaması da dikkat çekti.

ABD’de Demokrat Partililer, 2018 ara seçimlerinde Facebook’un içeriğinin doğruluğu kontrol edilmemiş reklamları yayınlamasına tepki göstermişti.

Twitter geçtiğimiz günlerde önümüzdeki aydan itibaren siyasi reklam almayacağını açıklamıştı.



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