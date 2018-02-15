Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin 10’uncu parselinde (Quatar Petroleum ile birlikte) ruhsatlandırdığı Exxon Mobile şirketinin, yaz sonunda başlayacağı iki sondaj çalışmasında kesin nokta belirlemek üzere deniz altı araştırmaları yapacak, deniz altı robotu taşıyan iki araştırma gemisini ay sonunda bölgeye getireceği haber verildi.

Fileleftheros, “Exxon Mobil Özel Araştırma Gemisi Getiriyor… ‘Anthia’, ‘Delfino’ ve ‘Glafko’ İçin” başlıklı haberinde, Exxon Mobil şirketi yetkililerinin, ay sonunda bölgeye iki özel araştırma gemisi getirileceği bilgisini doğruladığını yazdı.

Haberde, uzaktan kumandalı deniz altı robotlarının deniz dibi yüzeyini tarayarak sondaj için alternatif noktalar belirleyeceği, bu çalışmalar çerçevesinde alınacak çoğu verinin de, sondaj izni için şart olan olası batıklar, eski eserler, hassas çevresel veya diğer şartlarla ilgili olacağı belirtildi.

Gazete, yaz sonu itibarıyla 10’uncu parselde çalışmaya başlayacak iki geminin, bu günlerde Hayfa limanı bölgesinde benzer çalışmalar yürütmekte olan “Med Surveyor” ve uzaktan kumandalı su altı robotu operasyonlarının gerçekleştirileceği “Ocean Investigator” olduğunu belirtti.

Gazete, Exxon Mobil’in bu aşamada 10’uncu parselde “Anthias” , “Delfinos” ve “Glafkos” olarak isimlendirilen üç hedef üzerinde odaklandığını, önümüzdeki haftalarda yapılacak çalışmalarla da ilk iki sondajın bu üç hedeften hangilerinde yapılacağının kesinleştirileceğini yazdı.