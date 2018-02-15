Çipras Türkiye’yi suçladı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak Kayaklıkları nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından açıklama yaptı. Çipras, ülkesinin egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya göz yummayacağını belirtti.

Çipras bugün Denizcilik Bakanlığı’nda yaptığı açıklamada “Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır… Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak. Yunanistan oyunlar oynayan bir ülke değil” dedi.

Pazartesi gecesi 23.45’te bir Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan sahil güvenlik botunun aşırı yakınlaştıktan sonra çarpıştıkları ve Yunan gemisinde çarpışmadan kaynaklı hasar oluştuğu belirtildi.

Çipras Yunanistan’ın deniz sınırlarının AB’nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB’nin bütününe yönelik olduğunu ifade etti.

Ege Denizi’ndeki son olayın Türkiye’nin ‘insan hayatını tehlikeye atan sorumsuz tavrının sonucu’ olduğunu ifade eden Çipras, Yunanistan’ın egemenliği hakkında şüphe oluşmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Çipras ayrıca, Türkiye’ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.