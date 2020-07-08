Evrensel Hasta Hakları Derneği’nde yeni dönem

Evrensel Hasta Hakları Derneği, VIII. Olağan Genel Kurul toplantısını geçtiğimiz günlerde dernek lokalinde gerçekleştirdi. Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantı, Dernek başkanı Emete İmge’nin açılış konuşması ile başladı.

İmge: “Kovid-19 döneminde hasta hakkı ihlalleri katlanarak arttı”

Dernek başkanı İmge yaptığı açılış konuşmasında; “Siyasetin bu kadar iktidarsız, hükümetlerin ömrünün bu kadar kısa, kamu idaresinin iş yapma becerisinin bu denli yetersiz, kaynakların kıt olduğu ülkemizde, bir avuç insanın hak savunuculuğu yaparak sosyal değişime aktör olmak istemesi emin olun ki zordur. Ancak inançlıyız ve sabırlıyız. Birlikte daha güçlü olacağız!” dedi. Konuşmasına Derneğin yürüttüğü Hastanın Sesi II projesinden bahsederek devam eden İmge, pandeminin hepimiz için öngörülemeyen ve çok öğretici bir süreç olduğunun altını çizdi. “Bu dönemde çok sayıda hasta hakkı ihlali olduğuna şahit olduk. Bu ihlallere dikkat çekip asgariye indirilmesi için tüm gücümüzle çalıştık” dedi. İmge konuşmasını Derneğin farklı faaliyetlerine destek veren ve katkı koyan herkese teşekkür ederek tamamladı.

Ekinci: “Hükümet edenler anayasal görevlerini yerine getirmiyor”

Genel Kurul’da divan başkanlığı yapan dernek üyesi, hukukçu Mehmet Öner Ekinci de yaptığı konuşmada hasta haklarının en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korunması için elzem olduğunu ve hükümet edenlerin hasta hakları yasasını yıllardır geçirmemekle anayasal görevlerini yerine getirmemiş olduğunun altını çizdi. Ekinci ayrıca, hasta hakları ve hekim haklarının bazı kesimler tarafından birlikte tartışılması ve ele alınması gerektiği görüşünün dillendirildiğini fakat bu yaklaşımın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. “Hasta Hakları evrenseldir, insani haktır. Bağlayıcı kurallara ihtiyaç vardır. Yasa olmadan ihlallerin önüne geçemeyiz” dedi.

“Hekim hakları ve hasta hakları kategorik olarak birbirinden farklıdır”

Ekinci’nin ardından söz alan EHHD kurucu üyesi Dr. Cemal Mert ise hasta haklarının tarihçesine bakıldığında konuyu ilk gündeme getirenin hekimler olduğunu, bizde ise sanki hasta hakları ve hekimlerin hakları birbiriyle çelişirmiş gibi bir algı yaratıldığını söylerek bunun ciddi bir hata olduğunu vurguladı. “Hasta hakları ve hekimlerin hakları kategorik olarak birbirinden çok farklıdır. İkisinin ayni kefeye konup birbiriyle çelişen haklarmış gibi sunulması veya algılanması son derece yanlıştır” dedi.

Genel kurul, faaliyet raporu ve mali raporun sunulup onaylanmasının ardından temsil kurulu, disiplin ve denetleme kurullarının seçilmesiyle son buldu. Gizli oy usülü yapılan seçimler sonucu dernek başkanlığına yeniden Emete İmge seçilirken kurullarda görev alacak isimler de şöyle oldu:

Temsil Kurulu asli üyeler: Dr. Ayşe Zeki (asbaşkan), Dr. Remzi Tınazlı (sekreter), Devrim Barçın (mali işler sorumlusu), Erhun Şahali (sosyal faaliyet sorumlusu), İsmail Sümbül (basın, yayın ve halka ilişkiler sorumlusu), Sevil Hançerli (eğitim sorumlusu), Ahmet Varoğlu (yedek üye), Beran Erkmen Kufi(yedek üye), Ebru Köktebir (yedek üye), Mine Bahçeci(yedek üye).

Denetleme Kurulu: Mehmet Öner Ekinci, Hüseyin Aytaç, Fatma Turgay, Belgin Demirel (yedek üye)

Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu: Dr. Cemal Mert, İzlem Sönmez, Beran Dağtaş, İrşen Ann Tunçerler (yedek üye)