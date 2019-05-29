Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmada evliliğin erkeklerin ömrünü uzatırken ve kadınlarınkini kısalttığını ortaya koydu.

London School of Economics’te görev yapan davranış bilimleri uzmanı Paul Dolan’ın son araştırmasına göre, en mutlu ve en uzun yaşayan grubun “bekar ve çocuksuz kadınların” olduğu tespit edildi.

Dolan, ‘Sonsuza Kadar Mutlu: Mükemmel Yaşam Efsanelerinden Kurtulmak’ adındaki kitabında, “Erkekseniz size evlenmenizi tavsiye ederim, ama kadınları için aynı şeyi söyleyemem” ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu araştırmadaki bulgular, bekar, evli, boşanmış ve dul bireyler arasında mutluluğu ve üzüntüyü karşılaştıran Amerikan Zaman Kullanımı Anketi’nden (ATUS) elde edildi.

Bu verilerin analizine göre, evli kadınlara göre az stresli ve daha kaliteli bir şekilde hayatlarını yaşayan bekar kadınların daha sağlıklı olduğu ve neticesinde ömürlerinin uzadığı ortaya çıktı.

Evliklik kadınlara daha fazla stres, erkeklere ise düzen getiriyor

Paul Dolan’a göre, erkekler evlilikten daha fazla yararlanıyor çünkü evlilik hayatlarına düzen getiriyor. Evlilik ile erkeklerin yaşam kalitelerinin arttığına dikkat çeken Dolan, “Evli erkekler, daha iyi besleniyor, az risk alıyor, daha fazla para kazınıyor” diye konuştu.

Ayrıca evli erkekler yalnızlık, çaresizlik gibi olumsuz hislere kapılmadıkları için yaşam kalitesini düşüren stres ve diğer psikolojik sorunlardan uzaklaşıyor.

Dolan evlilikte en çok hayal kırıklığına uğraya tarafın da genelikle kadınların olduğunu belirtiyor. Özellikle çocukların gelmesiyle yüklenen ilave sorumlukları kadınları daha stresli bir hayata sürüklüyor. Bekar kadınlar ise kendini geliştirecek, stresini azaltacak aktivitelere daha fazla vakit ayırabiliyor.

‘Bekar ve çocuksuz kadınların üzerinde sosyal baskı var’

Bekar olmanın kadınlar için zor olduğunun altını çizen Dolan, “Bütün bu avantajlara rağmen bekar ve çocuksuz kadınların üzerindeki sosyal baskı mutsuzluklarına sebep olabiliyor” diye konuştu.

Dolan, bekar kadınların üzerinedeki toplum baskısına dikkat çekiyor: “Eğer 40 yaşına gelmiş bekar ve çocuksuz bir kadınsanız, toplum sizi hayatta başarısız biri olarak görebiliyor ve bu baskıya maruz kalmamak için kadınlar evliliği tercih edebiliyor”