Evinizde Tansiyonunuzu Ölçebilirsiniz

Tansiyon hastalarının sürekli tansiyonlarını takip etmeleri gerekir. Tansiyon aletleri tansiyonunuz yükseldiğinde veya alçaldığını öğrenmenizi sağlar. Tansiyon aletleri analog ve dijital olmak üzere iki çeşidi bulunur. Dijital tansiyon aletleri kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlar. Yeni tasarıma sahip tansiyon aletlerini evinizde bir tuşa basarak tansiyonunuzu ve kalp atış hızınız öğrenebilirsiniz. Tansiyon aletleri tansiyonunuzu ölçerken aynı zamanda nabzı da ölçer. Tansiyon hastaları tansiyon cihazlarıyla düzenli olarak ölçerek tansiyonunuzdaki düzenlikleri fark etmenizi sağlar. Dijital tansiyon aletlerinin koldan ölçer ve bilekten ölçer çeşitleri mevcuttur. Farklı markalar tarafından üretilen dijital tansiyon aletlerini doktor, hemşire veya başka bir kimseden yardım almadan tek başınıza tansiyonunuzu ölçebilirsiniz. Analog tansiyon cihazlarında ise tansiyonunuzu ölçebilecek bir kişiye ihtiyaç vardır. Dijital tansiyon aletleri tansiyonunuzu ölçtükten sonra ekrana sonucunuzu yansıtır. Analog tansiyon aletleri ise tansiyonuzun sonucunu kadranlı barometrede tansiyonuzu ölçen kişi görebilir. Tansiyon aletleri ayarlanabilir kordon ile her ölçüdeki kol ve bileğe ölçüsüne uygundur. Tansiyon aletlerinin daha önce yaptığınız ölçümleri kaydeden hafızaya sahip modelleri de bulunur. Pille çalışan dijital tansiyon aletlerini yanınızda kolaylıkla taşıyabilir ve ihtiyaç halinde hemen kullanabilirsiniz. Kullanıcıların tansiyonlarını kontrol altında tutmaları için sürekli tansiyonlarını ölçüm yapması gerekir. Çünkü tansiyonun yükselmesi veya alçalması durumunda kullanıcıların doğru zamanda ilaçlarını kullanabilmesi için tansiyon ölçümlerini bilmeleri önemlidir.

Farklı Fiyatlarda Tansiyon Aletleri