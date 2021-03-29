Dörtyol’da evinde misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Ş.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Evindeki 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Dörtyol’de evinde misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Ş.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıs Postası’ndan nadire Bahadi’nin haberine göre Dörtyol’da 2021 yılı Şubat ayı içerisinde evinde misafir olarak bulunan 15 yaşındaki kıza cinsel amaç ile omzundan tutup vücudunu vücuduna yaklaştırmak kastıyla “cinsel saldırıda” bulunduğu iddia edilen Ş.G. tutuklandı.

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