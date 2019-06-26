FutbolSpor

Everton, Barcelona’dan Andre Gomes’i transfer etti

26 Haziran 2019

İspanya’nın Barcelona kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes’in İngiltere’nin Everton kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes’in 25 milyon euro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gomes’in Everton’da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.

Barcelona, Ağustos 2018’de 2,25 milyon euro karşılığında Gomes’i Everton’a kiralık olarak göndermişti.

Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton’da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Lefke’de Başkan Adnan Doğruyol oldu

25 Haziran 2019

Esentepe yeni başkanı Beyazbayram

25 Haziran 2019

Rekor katılım

25 Haziran 2019

Cem zoru başardı

25 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı