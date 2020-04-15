KıbrısSpor

Evde Kal Spor Yap 27.gün

15 Nisan 2020

Havadis, evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı bugün 27’nci yayını ile sizlerle buluşturuyor.

 Tonguç KOTAK

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkemizde tüm spor organizasyonları da ertelendi. Kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular evlerinde kendi imkanları ile çeşitli çalışmalar yapıyor. Bakanlar Kurulunun sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı son açıklamada 30 Nisan’a kadar antrenman dahil hiçbir spor müsabakası yapılamayacak.

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis olarak yaklaşık 1 aydır yaptığımız yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz.

Havadis bugün bu yayınlarının 27.gününde. Bugün yine farklı spor branşlarından farklı sporcuların çalışmalarından fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Havadis Spor olarak bugünkü yayınımızda Suna Alsancak (Su Balesi), Dinç Türeray (MasaTenisi – LAÜ), Hatice Şanverdi (Basketbol – Alsancak Belediyesi), Baran Oğuz (Tekerlekli Sandalye), Lal Mıstıkoğlu (Basketbol – Gönyeli) ve Aras Çelik (Tenis)yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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