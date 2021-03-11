Ev karantinası uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş verdi.
• 75 yaş üstü yaşlılar
• 6 yaş altı çocuklar
• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
• Otizm spekturumu
• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
• Organ ve kök hücre nakilli hastalar
• Gebelik
Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.