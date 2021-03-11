KıbrısManşet

Ev karantinası uygulaması başladı

11 Mart 2021
ev karantinası uygulaması





Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş verdi.
•    75 yaş üstü yaşlılar
•    6 yaş altı çocuklar
•    Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
•    İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
•    Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
•    1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
•    3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
•    Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
•    Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
•    Otizm spekturumu
•    Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
•    Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
•    Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
•    Organ ve kök hücre nakilli hastalar
•    Gebelik
Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma,  karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.





Etiketler
11 Mart 2021


Başa dön tuşu