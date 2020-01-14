Ev açma olaylarıyla ilgili tutuklama

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde, 2019 Kasım ile 2020 Ocak ayları arasında yaşanan ev açma olaylarıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, M.Ü.H.(E-37), H.D.(E-29), D.T.(K-29)’nin Gazimağusa’da Sıla Derya’ya ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyaları, Hüseyin Aksoy’a ait ikametgahtan KKTC’nin kuruluşu anısına imal edilen 12 adet gümüş lirası; M.Ü.H. (E-37), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41)’nin İskele’de Turgay Genç’in sorumluluğunda bulunan ikametgahtan 1 adet pasaport, 1 adet bayan parfümü, 1 adet bayan çantası ve 1 adet bavul; M.Ü.H.(E-37) ve H.D. (E-29)’nin ise Gazimağusa’da Hüseyin Giritli’ye ait ikametgaha girip herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edildi.