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Euro yeniden 7’nin üzerinde

11 Mart 2020

Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan belirsizlik sonucu Euro yeniden 7’nin üzerine çıktı. Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan belirsizlik etkisini piyasalarda göstermeye devam ediyor. Pazartesi günkü yaşanan hızlı artış sonrası ABD ve Avrupa Birliği’nden gelen ılımlı açıklamalar, piyasaların bir süreliğine sakinleşmesini sağlamıştı.

İngiltere Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle bugün sürpriz bir kararla gösterge faiz oranını % 0.75’ten % 0.25’e düşürmüştü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 102.253,20 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.190,69 puan değer kazandı. Dün 101.062,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 646,09 puan ve yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.200,32, en yüksek 102.838,57 puanı gördü.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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