Euro 10 TL, Sterlin 11.10 TL

Türk Lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Euro, 10 TL sınırını aşarak rekor tazeledi.

Güne yükselişle başlayan ve ilk kez 11 TL üzerine çıkan sterlin de şu sıralar 11.1179’dan işlem görüyor.

Türk lirası neden değer kaybediyor?

TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile belirginleşti. Son dönemde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD seçimleri de TL’de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda.

ABD seçimlerinde bugün oy vermenin sona erecek olması küresel piyasalarda geçen hafta baskı unsuru oluşturmuştu. Öte yandan ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor.

ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ulusal kamuoyu yoklamalarında rakibi Başkan Donald Trump’ın önünde gidiyor. Ancak seçimin galibini belirleyen ve eyalet temsilcilerinden oluşan Seçiciler Kurulu’nda 270 oy toplaması gereken adayların salıncak eyaletlerde başabaş durumda olması nedeniyle Trump’ın kazanması da ihtimaller dahilinde bulunuyor.

Reuters’da kısa süre önce yayımlanan bir analizde ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış askeri müdahalelerine ve Rusya ile daha yakın işbirliğine karşı ABD’nin duruşunu sertleştirmesi beklendiği için, ABD başkanı seçilmesi halinde Türkiye diğer ülkelerden daha fazla kaybedebileceği yorumlanmıştı.