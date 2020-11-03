Arıklı: Belli ki istikrarlı bir Hükümet kurulamayacak

Yeniden Doğuş Partisinde İlçe Kongreleri için çalışmalar başladı.

YDP’den verilen bilgiye göre, bugün Genel Merkeze adaylık müracaatını yapan bir grupla görüşen Genel Başkan Erhan Arıklı tabanın bir erken seçime hazır olması gerektiğini söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti. Bu seçimlerde biz istediğimizi elde ettik.

Federasyon isteyen bir adayın seçilmesini engelleyip, iki devletli bir çözümü isteyen bir adayın seçilmesinde önemli rol oynadık. Şimdi UBP’nin Kurultayı var. Kurultaydan kim çıkarsa çıksın belli ki istikrarlı bir Hükümet kurulamayacak. Bu yolun sonunda erken seçim var. Bütün parti tabanı erken seçime hazır olmalı. Bu yüzden ilçe kongreleri büyük bir önem arz ediyor. İlçe kongrelerinin ardından Olağan Kurultayımız var. Seçim tarihine göre bu Kurultayın tarihini de değiştirebiliriz. Önemli olan İlçe kongreleri”

Arıklı’nın konuşmasının ardından söz alan Genel Sekreter Bertan Zaroğlu İlçe Kongrelerinde uygulanacak prosedür hakkında bilgi verdi. Zaroğlu; “Pandemi dolayısı ile İlçe kongrelerimizde bazı özel kriterler uygulamaya koyacağız. Pandeminin bizi ikinci kez vurmaması için gereken her türlü önlemi alacağız” dedi.