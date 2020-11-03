İzcan: Türkiye halkları ile beraber, Kıbrıs Türk toplumunu da ekonomik felakete sürükledi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, döviz kurlarının tavan yapmasının ardından, piyasalarda fiyat patlaması yaşandığını belirterek, “Yaşanan yıkımın sebebi TL’ye mahkum oluşumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan İzcan,

Türkiye’deki AK parti iktidarını eleştirerek, Türkiye halkları ile beraber, Kıbrıs Türk toplumunu da ekonomik felakete sürüklediğini iddia etti.

Fiyatlar artarken ücretlerin gerilediğini belirten İzcan, “UBP kendine hangi ortağı seçerse seçsin, emekçi kitleler sömürülmeye devam edecektir” dedi.

Kurtuluş çözüm, barış ve özgürlükte,

İzzet İzcan: Kurtuluş çözüm, barış ve özgürlükte. UBP hükümetlerinin seçimlerde dağıttığı avantaları çıkarmak için zam yapma yolunu seçtiğini iddia etti.

BKP’nin, emekten yana tüm güçlerin dayanışmasını ısrarla talep etmeyi sürdüreceğini belirten İzcan, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin en geniş cephede sürdürülmesi gerektiğini söyledi.