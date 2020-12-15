Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

\u0130talya'n\u0131n Sicilya Adas\u0131'nda bulunan Etna Yanarda\u011f\u0131 yeniden faaliyete ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\nSicilya Adas\u0131'ndaki\u00a0Etna\u00a0Yanarda\u011f\u0131'n\u0131n yeniden faaliyete ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan \u0130talya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nden (INGV) bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nEnstit\u00fcs\u00fc, pazar gecesi faaliyete ge\u00e7en yanarda\u011f\u0131n g\u00fcneydo\u011fu kraterinde iki \u00e7atlak olu\u015ftu\u011funu ve lavlar\u0131n g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6n\u00fcne do\u011fru akt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Yanarda\u011fdaki patlamalar\u0131n neden oldu\u011fu volkanik k\u00fcller ise Katanya kentinin \u00e7evresindeki baz\u0131 kasabalara ula\u015f\u0131rken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAvrupa'n\u0131n en y\u00fcksek ve en aktif yanarda\u011f\u0131 olarak bilinen 3330 metre y\u00fcksekli\u011findeki\u00a0Etna\u2019da son b\u00fcy\u00fck patlama 1992 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n