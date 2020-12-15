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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

15 Aralık 2020
Etna Yanardağı



İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.



devlet piyangosu





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15 Aralık 2020


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