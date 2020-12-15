BULUTLAR FERYAT EDERKEN

Öyle sabahlar olur ki şafak bulutların feryatları arasında atar.

Bugün böyle bir sabahtı ama yer ve mekan değişik.

Lefkoşa’nın surlar içi hayatında bu feryatlar feryat değil, ince saz eşliğinde kürdili hicaz şarkıları andırırdı.

Neden şimdi böyle?

Bulutlar aynı bulutlar değil mi, yağmurlar aynı yağmurlar değil mi?

…

Bu feryatlar arasında Gönyeli Belediye Bulvarı’nın yolunu tutarak tek tük arabalarla birlikte postaneye doğru ilerledim.

Önümde arkası açık bir kamyon egzozlarını savuruyor.

Ortalık tenha.

Bir kırtasiyeden çok uzun yıllar sonra yeni yıl kartı aldım.

Kart, Büyük Han’ın içinde sergilenen Kıbrıs’a ait hediyelik eşyaları konu ediyor, sesta, sepet, köfün ve hasırdan iskemle(cik) gibi.

O eski hayat, kart postallarda yaşatılıyor!

Kül rengi bulutlardan düşen yağmur sağlı sollu ağaçları neşelendirmiş; yaz aylarındaki ölgün duruş kalkmış üzerlerinden.

Telefona durmadan mesaj yağıyor, çoğu hava raporları ile ilgili; bir de mecliste yeni hükümet programı okunuyormuş…

…

Gönyeli mezarlığından geçerken, bu mezarlığı ziyaret ettiğimi hatırladım.

En eski mezarlar1950’li yıllara ait ki çok da eski değilmiş.

Daha eski mezarlık alanları belli ki yok olmuş diğer yok olan mezarlar gibi.

Eski Gönyeli Belediye binası, çevresine dikilen beton binaların arasında ayrı bir kimlik olarak ayakta duruyor ve oldukça rahatsız olduğu belli.

Gönyeli’de ayakta kalan birkaç kerpiç ev umarım ki korunur…

…

Mesajlar yağmaya devam ediyor:

Hükümetin önceliği TC-KKTC Mali protokolünü halletmek olacakmış…

…

Yağmurlar niye feryat ediyor?

…

Sabah dolu yağınca yeşillenen bahçeye düşen dolular, bahçeyi gelin tacına çevirmiş.

Kar beyazı ile çim yeşilinin uyumu ıslak kanatlarını kurutmaya çalışan serçeleri bile sevindirmiş yerin göğün feryadına inat.

Alt tarafı bir kart postalayacağım, mesaj mesaj üstüne.

Neymiş salgında en başarılı ülke imişiz.

Tebrikler!

Daha başarılı işler de var hem de hiç görülmedik, duyulmadık.

Kim seçimleri başkalarının eli ile kazanma becerisini gösterebilir ki?

Ve neymiş son haber?

Maraş meselesi Cumhurbaşkanı ile birlikte sürdürülecekmiş!

U?

Cumhurbaşkanları bu konuda tanınıyor mu?

…

Bulutlar niye feryat ediyor?