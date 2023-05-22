Etna Yanardağı faaliyete geçti: Tüm uçuşlar iptal edildi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edilirken, yetkililer, güvenlik sağlanana kadar uçak seferlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
En son 1992’de patlamıştı
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia
Tags:ETNAEtna Yanardağı