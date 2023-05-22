Etna Yanardağı faaliyete geçti: Tüm uçuşlar iptal edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Etna Yanardağı faaliyete geçti: Tüm uçuşlar iptal edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Etna Yanardağı faaliyete geçti: Tüm uçuşlar iptal edildi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edilirken, yetkililer, güvenlik sağlanana kadar uçak seferlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.


En son 1992’de patlamıştı

Avrupa’nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992’de gerçekleşmişti.

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Tags:ETNAEtna Yanardağı
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