Etna Yanardağı faaliyete geçti: Tüm uçuşlar iptal edildi

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edilirken, yetkililer, güvenlik sağlanana kadar uçak seferlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.