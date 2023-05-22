Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Bölgesi’nde esnafla bir araya geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Bölgesi’nde esnafla bir araya geldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde esnafla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak sanayici ve üretici sektörün güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, sanayiye önem verdiğini belirterek, yerli ürünlerin markalaşması adına ortaya konan iradeyi görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Cumhurbaşkanı Tatar, markalaşmayla ithalatı ikame eden bir pozisyona gelindiğini belirterek, yerli üretimin önemine vurgu yaptı, işletmeci ve çalışanlara çalışmalarında başarılar diledi.

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Tags:bolgesiersin tataresnafsanay
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