Eski Karabükspor yöneticisi SGK borcu nedeniyle intihar etti

Karabükspor’da uzun yıllar top oynayan ve 2017 -2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapan Mahir Acar’ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AKP Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Acar’ın cenazesi Yenişehir Çamlık Camii’nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.