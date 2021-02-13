Eski İBB Başkanı Topbaş vefat etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yaşamını yitirdi.

Koronavirüse yakalanan ve uzun süredir tedavi altında tutulan Topbaş’ın vefat haberini İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu duyurdu.

Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Göksu, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Topbaş, 16 Kasım 2020’de koronavirüs yakalanmış ve tedavi altına alınmıştı.

3 Ocak 2021 tarihinde diyalize bağlanan, Topbaş, bugün yaşamını yitirdi.

Kadir Topbaş kimdir

8 Ocak 1945’te Artvin’de doğdu. Türk mimar, iş adamı ve siyasetçi.

Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul’a geldi.

Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi’nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu

Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı.

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu.

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi’nden Bakırköy Belediye Başkanlığı’na aday oldu ancak seçilemedi.

1999 Yerel Seçimleri’nde Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Bu görevi süresince İstanbul’a model olabilecek “Güzel Beyoğlu” projesini hayata geçirdi.

Mimari projesini kendisinin çizdiği “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon” çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Kadir Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etti.