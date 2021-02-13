Dünya

Japonya’da Fukuşima açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem

13 Şubat 2021
japonya deprem



Japonya’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Fukuşima açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Fukuşima’da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından bölgede nükleer felaket yaşanmıştı.





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13 Şubat 2021


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