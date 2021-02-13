Japonya’da Fukuşima açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'dan\u00a0son dakika deprem a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi. Fuku\u015fima a\u00e7\u0131klar\u0131nda 7.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem ya\u015fand\u0131. Fuku\u015fima'da 2011 y\u0131l\u0131nda meydana gelen depremin ard\u0131ndan b\u00f6lgede n\u00fckleer felaket ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nDepremin Fuku\u015fima'ya 60 kilometre uzakl\u0131kta ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 7.1 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n2011'DEK\u0130 N\u00dcKLEER FELAKET\r\n\r\nJaponya'da\u00a02011 y\u0131l\u0131nda meydana gelen T\u014dhoku depreminin ard\u0131ndan Fuku\u015fima'da n\u00fckleer felaket ya\u015fand\u0131. Depremin ard\u0131ndan ya\u015fanan tsunami nedeniyle Fuku\u015fima'daki n\u00fckleer santraldeki reakt\u00f6rler atmosfere radyoaktif madde s\u0131zd\u0131rmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n2011 y\u0131l\u0131nda meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 9.0 olarak \u00f6l\u00e7\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n