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Eski Bakan Çeler, görev öncesi ve sonrası mal varlığını açıkladı

23 Mayıs 2019
Zeki Çeler

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Zeki Çeler, görevi devrettikten hemen sonra sosyal medyada görev öncesi ve sonrası mal varlığını açıkladı:

“Göreve gelmeden önce ve ayrıldığım bugün itibari ile mal varlığım aşağıdaki gibidir:

Görev öncesi:
Alsancak’ ta 1 dönüm arsa (ipotekli)
Limasol Bank vadeli hesapta 30.660tl
Limasol Bank vadesiz hesapta 28.437stg
Vakıf Bank vadeli hesapta 16591tl
Limasol banka Arsa ve ev yapımı için 196.421 stg borç

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Görevden ayrıldığım bugün itibari ile mal varlığım:
Limasol bank vadeli hesapta 35.007 tl
Limasol bank vadeli hesapta 412stg
Limasol bank vadesi hesapta 940stg
Vakıf bank vadeli hesapta 19490tl

Limasol bankta 190.115stg borç

Borca karşılık ipotekli arsa ve içine aldığım borçla yaptığım ipotekli evim

Sürdüğüm araba da halen annemin arabası 2012 model toyota verso”

Göreve gelmeden önce ve ayrıldığım bugün itibari ile mal varlığım aşağıdaki gibidir:Görev öncesi:Alsancak’ ta 1 dönüm…

Zeki Çeler paylaştı: 23 Mayıs 2019 Perşembe

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