Esentepe’den “efsane” şampiyonluk

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi final serisi ikinci maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları, UKÜ U20 kadınları mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

FİNAL SERİSİ 2-0 BİTTİ: Hentbolda bu yıl yeni uygulanan statü ile iki maç üzerinden oynanan final serisindeki her iki maçı da kazanan Esentepe Efsane Yetenek Avcıları U20 kadınları lig şampiyonluğuna ulaşırken, UKÜ U20 kadınları ligi ikinci bitirdi.

Ahmet ÖZSOY

Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen hentbol 20 yaş altı kadınlar liginde şampiyon Esentepe Efsane Yetenek Avcıları oldu.

Bu yıl yenilenen statüye göre 2 maç üzerinden oynanan final serisinde Esentepe U20 takımı 2-0’lık üstünlükle mutlu sona ulaştı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımı arasındaki final serisi ikinci maçı CIU Arena’da oynandı.

İlk maçı 37-36 kazanan Esentepe’nin avantajlı şekilde çıktığı final ikinci maçın ilk devresi 18-16 UKÜ üstünlüğünde tamamlandı. İlk maçı 1 sayı farkla kaybeden UKÜ ilk devredeki 2 sayılık üstünlüğünü maç sonuna taşıyabilse şampiyonluğun göğüsleyecekti ancak Esentepe Efsane kızları buna izin vermedi ve maçı 34-30 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Yer: CIU Arena

Hakemler: Murat Özyay, Mehmet Ünalmış

UKÜ: Gülem, Petek, Derya, Pınar, Berivan, Seval, Sibel, Sinem, Sonuç, Sıla, Zeynep, Sultan, Hayat, Didem, Nazlı, Ülkü.

Esentepe EYA: Meryem, Fadouha, Nazlıcan, Kayra, Ayşegül, Meriem, S.Kader, Esra, Latife, Arzuv, Sirine, Nazlıcan.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kadınlar Ligi final ikinci maçının son 3 dakikasına kadar başabaş mücadele sergileyen iki takımdan Esentepe Efsane Yetenek Avcılar son dakikalarda başarılı savunma ve etkili hücumu ile maçı kopardı ve lig şampiyonluğuna ulaştı. Finalin en skorer oyuncusu Esentepe Efsane’den 14 sayı atan Mariem Arjoun olurken, lig ikincisi UKÜ U20 kadınlarından Sonuç Koç 10 sayı ile takımının en skorer ismi idi.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.