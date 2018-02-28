Esendağlı, Barolar Birliği Başkanı seçildi

Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu’nda dün yapılan başkanlık seçiminde Hasan Esendağlı, Hasan Sözmener ve Süleyman Özsoylular’ı geride bırakarak başkan seçildi. Esendağlı 252 oy alırken en yakın rakibi Sözmener 106 oyda kaldı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu’nun dün Barolar Birliği Lokali’nde yapıldı. Üç adayın yarıştığı başkanlık seçimini Hasan Esendağlı kazandı. Üç yılda bir yapılan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu dün saat 14.30’da başladı. Toplantıda divanın kurulmasının ardından eski genel kurul üyeleri faaliyet raporu ve mali raporu okudu. Genel Kurulu da Başkanlık, Baro Konseyi, Disiplin Kurulu ve Yüksek Adliye Kurulu Üyesi seçimi yapıldı. Yapılan oylanmanın ardından Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanlığına Hasan Esendağlı seçildi. Esendağlı 252 oy alırken Hasan Sözmener 106, Süleyman Özsoylular ise 62 oy aldı. Baro Konseyi Üyeliğine, Erdaş Erbilen, Ahmet Sait Sayın ve Doğa Zeki seçilirken Disiplin Kurulu Üyeleri Süleyman Dolmacı, Mahmut Tekinay, Hüseyin İzveren, Özkul Özyiğit ve Ezer Özsoy’dan oluştu. Öte yandan Hasan Esendağlı Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olarak da seçildi.