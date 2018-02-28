Elektrik aksamı kısa devre yaptı

Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç dün sabah saatlerinde seyir halindeyken alev aldı. Araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü
Girne – Lefkoşa anayolu üzeri, Ciklos mevkiinde, dün saat 11.00 sıralarında, Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç seyir halindeyken yandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken polisten yapılan açıklamada, yangının aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı ile ön panel, ön koltuklar ve ön lastikleri yanarak zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.