Escape’de çocuklarımızı enfes bir tatil bekliyor…

Tertemiz ve berrak denizi, leziz yemekleri ve enfes kokteylleri, SPA köşesi, eğlenceleri ve köpük partileri ile fark yaratan Escape, çocuklarımızı da ihmal etmiyor.

Bir ders yılını daha başarılı bir şekilde bitiren değerli yavrularımız artık eğlenmeyi de hak ediyor. Yerli ve yabancı uzman eğiticiler nezaretinde takım çalışması ve bireysel becerileri meydana çıkaran, eğitimsel boşlukları kapatan, hem eğlendirirken hem de usta şeflerin ellerinden hazırlanan enfes lezzetlerle çocuklarımızın beslenmesine de dikkat edilen bu kamplara tüm çocuklarımızı bekliyoruz.

Günlük, haftalık veya aylık olarak da kayıt yapılabilen bu kamplar hakkında detaylı bilgi almak için bizleri arayabilir ya da www.escapebeach.club/camp2019 adresinden bilgi alabilirsiniz.

İrtibat No: 0 533 842 57 57

0 533 889 25 25

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