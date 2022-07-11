Escape Beach Club’ta ‘Sandviçini al da gel’ eylemi düzenleniyor

Plajlar Halkındır aktivistleri, ‘Sandviçini al da gel’ sloganıyla bugün saat 18.00’de Escape Beach Club’ta Beleş Deniz eylemi düzenliyor. Plajlar Halkındır aktivistleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruda; “Bir ailenin girişine sorun çıkaran ve çocukların sandviç yemesine izin vermeyen Escape Beach Club’ta akşam yemeğine gidiyoruz. 11 Temmuz Pazartesi saat 6’da (18.00’de) sandviçini al da gel!” denildi. Hatırlanacağı üzere; dün bir vatandaş, çocuklarıyla birlikte Escape Beach Club’a gittiğini, oraya girişte kendisine sorun çıkarıldığını, akabinde çocuklarının tesisin restoranından değil de yanında getirdiği sandviçleri yediği için sahilden çıkarıldığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.