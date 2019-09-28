Eryener hapiste, Bozlar teminatla serbest

Lefkoşa’da uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklanan zanlı Musa Eryener ve Vural Bozlar aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 18 Eylül’de uyuşturucu ithal eden zanlı Musa Eryener ve suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Vural Bozlar dün teminat maksadı ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Halil Dümenci, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da bir otopark içinde zanlı Musa Eryener’in askeri bölgeyi ihlal ederek, elindeki paketle birlikte giriş yaparken, muhtar Mesut Kazak’ın zanlıyı yakaladığını anlattı.

Dümenci, zanlının, muhtarı dövüp elindeki koli bandına sarılı paketi de düşürdüğünü ve zanlı Vural Bozlar’ın aracına binerek kaçtığını belirtti.

Polis, zanlının düşürdüğü koli bandına sarılı pakette 98 gram hintkeneviri ile 1 gram 704 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, Musa Eryener’in aynı gün tutuklandığını ve 18 Eylül 2019 tarihinde uyuşturucu maddeleri zanlı Vural Bozlar’ın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’dan alıp, KKTC’ye ithal ettiğini söylediğini belirtti.

Polis, zanlı Vural Bozlar’ın evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlı Eryener’in tutuklu, zanlı Bozlar’ın tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı Eryener’in üç ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Sağer, zanlı Bozlar’ın ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.