Adli Tıp ve psikiyatrdan rapor bekleniyor

Alayköy’de 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ettikleri iddiası ile tutuklanan B.U ile U.U aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlıların tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

Evrim KAMALI

Alayköy’de 16 yaşındaki çocuğa tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Direktör, zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de cinsel saldırı suçlaması ile tutuklandığını anlattı. Direktör, çocuğun Adli Tıp Uzmanı ve psikiyatr raporunun beklendiğini kaydetti.

Polis memuru Hüseyin Direktör, zanlı U.U’nun 2017 yılından itibaren çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde ifade olduğunu belirtti.

Direktör, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların suçla bağlantısı olabileceğine değinip, 7 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.