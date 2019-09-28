ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Ukrayna’yla ilgili belgeleri istedi

Amerikan Temsilciler Meclisi’nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Ukrayna’yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat, Gözetim ve Reform Komisyonu başkanları, bu yöndeki taleplerini içeren ortak imzalı bir mektubu Pompeo’ya gönderdi.

Mektupta, Trump yönetiminin Ukrayna’yla ilişkilerine dair belgelerin komisyonlara iletilmesi talep edildi.

Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 5 yetkilisini de ifadeye çağırdı.

Bu yetkililerden ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker istifa etti.

Ukrayna skandalı nedir?

ABD’de, Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına neden olan gelişme, Başkan’ın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık Seçimleri’nde rakibi olabilecek Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın soruşturulması için Ukrayna’ya baskı yaptığının iddia edilmesiydi.

Trump ise Temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’e bu konuda baskı yaptığı iddiasını reddediyor.

Joe Biden, Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, oğlu Hunter Biden Ukraynalı bir iş adamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

Trump burada bir çıkar çatışması olduğunu öne sürüyor, Ukrayna Başsavcısı Viktor Şokin’in 2016’da görevden alınmasında rol oynadığını iddia ettiği Biden ailesinin Ukrayna bağlantılarının incelenmesi çağrısı yapıyordu.

Ancak Trump bu çağrıları yaparken herhangi bir usulsüzlüğe işaret eden bir delil ortaya koymuyordu.

Azil neden zor?

ABD’de yapılan son kamuoyu yoklamaları, az bir farkla da olsa halkın çoğunluğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasına destek verdiğini gösteriyor.

Başkan’ın azledilmesi için ise Kongre’nin iki kanadının da onayı gerekiyor.

Onay için 450 üyeli Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluğun, 100 üyeli Senato’da ise üyelerin üçte ikisinin desteği gerek.

Senato’da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var.

Bu nedenle Trump’ın azli için mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin senatörlerinden bazılarının da desteği gerekiyor.

ABD’de şimdiye dek kadar azil sürecine iki kez (1968’de Andrew Johnson ve 1998’de Bill Clinton) başvuruldu.

Demokrat 2 başkan da Senato’da aklandı.

1972’de ise Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon, kendisine yakın bazı kişilerin Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti’nin ofisine dinleme cihazı yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda, yargıyı yanıltmakla ve delil karartmakla suçlandı.

Nixon hakkındaki adli süreç tamamlanmadan istifa etti. O dönemde yaygın olan kanı, istifa etmemesi halinde Nizon’ın zaten azledileceği yönündeydi.