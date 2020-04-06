Erülkü Süpermarketten 1000 koli iaşe, 1000 paket yumurta

Erülkü Süpermarket’ten Değirmenlik bölgesinde anlamlı yardım.

Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler “Bölge Halkımız için Büyük Dayanışma Örneği” diyerek yaptığı paylaşımda Erülkü Süpermarket’in ihtiyaçlı kişilere 1000 koli iaşe, 1000 paket yumurta yardımı yaptığını duyurdu.

Karavezirler’in paylaşımı şöyle:

Bölge Halkımız için Büyük Dayanışma Örneği 1000 koli iaşe, 1000 paket yumurta

Erülkü Süpermarket Direktörleri Ali Erülkü ve Kağan Erülkü’ye, Erülkü Süpermarket Çalışanlarına 1000 koli iaşe ve 1000 paket altılı yumurta bağış için, duyarlı davranışlarından dolayı bölge halkı adına, en içten duygularımla çok teşekkür ederim.