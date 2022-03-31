Ertuğruloğlu ve Çavuşoğlu Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi

İlk resmi ziyaretini Ankara’ya yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin 53 yıldır çözümlenmemesinin sebebinin, adadaki tarafların statülerinin eşitlenmemesi olduğunu belirterek uluslararası camiaya çağrıda bulundu ve “Kıbrıs konusunda top, Rum tarafında da değil uluslararası camianın sahasındadır. Biz savunabileceğimiz en doğru politikayı savunuyoruz. Egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü…” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasındaki mesele olmadığını, Doğu Akdeniz’de Türk ulusunun meselesi ve çıkarlarının korunması olduğunu kaydederek “Ulusal davadır” diye konuştu.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün en acı yılları, adada Barış Gücü denen askerler varken yaşadığını belirterek özetle “Barış Gücü denen birliğin adadan çıkması Kıbrıs Türkü’nün huzuru, güvenliği açısından hiçbir olumsuzluk içermiyor. BM kendilerine mahkum olduğumuzu sanırsa yanlıyor. Bizim görüşümüzü almadan Barış Gücü’nün görev süresini uzatma yoluna giderlerse atmamız gereken adımlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Bakan Ertuğruloğlu ile Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz’i ve Maraş’ı değerlendirdiklerini ve vizyonlarını teyit ettiklerini belirterek “Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit egemen statüsünün tescil edilmesi şart” dedi.

Maraş’ta atılan adımları desteklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Maraş açılımı uluslararası hukuka uygun. Yeni mağduriyetler yaratmayı değil mevcut mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.