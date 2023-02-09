Ertuğruloğlu: Bu sinsi emellerin hedefi Kıbrıs Türkü’yle anavatanı Türkiye’yi birbirinden ayırmaktır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadığı felaket ve ızdırabın her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, “Bunları aşma adına bizler de elimizden gelen katkıları koymaktayız. Koymaya devam edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“Burada siz, biz yok. Türk milleti olarak hep beraber varız” diyen Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü olmadan, Türkiye Cumhuriyeti olmaz, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs Türkü olmaz. Kıbrıs Türkü derken adadaki statüsünün egemen devlet sahibi bir halk olmasını kastediyorum” şeklinde konuştu.

-“Bu sinsi emellerin hedefi Kıbrıs Türkü’yle anavatanı Türkiye’yi birbirinden ayırmaktır”

“Karşı karşıya bulunduğumuz, uluslararası camianın sergilediği politikalara baktığınızda, esas üzerimizde oynanan oyun da budur” diye konuşan Tahsin Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü’nü egemen devlet sahibi bir halk olmaktan çıkarmak ve bizi çözüm, sözde siyasi eşitlik gibi ifadelerle toplum düzeyine indirmeye çalışan bir yapıyla mücadele ediyoruz ve bu yapının çok sinsi emelleri olduğuna ben bir kez daha atıfta bulunmak istiyorum. Bu sinsi emellerin hedefi Kıbrıs Türkü’yle anavatanı Türkiye’yi birbirinden ayırmaktır. Kıbrıs Türkü’nü anavatanından ayırdığınız anda Kıbrıs Türkü’nü adada bitirmek ve Türk ulusunun Doğu Akdeniz’deki hak, çıkar ve güvenliğini tüketmek anlamı oluşacaktır. Batının şımarık çocuğu Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’taki Rum toplumunun hedefi de zaten budur.”

Böylesi sinsi planlara, ambargolara, ayak oyunlarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Ama bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Bugün Anavatan’da insanımızın, kardeşlerimizin gerek anavatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun gerek KKTC vatandaşı olsun hepsi bizim insanımız. Onların yaşamakta olduğu felaket, ızdırap her şeyin üstündedir. Dolayısıyla bunları aşma adına bizler de elimiz gelen katkıları koymaktayız. Koymaya devam edeceğiz. Bunları ifade etmek ve vurgulamak üzere bugün Ankara’dayım.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bir basın mensubunun sorusu üzerine, günlerdir Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında bulunan KKTC kafilesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

Bölgede bulunan KKTC’nin Ankara Büyükelçisi ile sabah telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Tahsin Ertuğruloğlu, hala otelin çöküntüsünün altında 80 kişinin bulunduğu bilgisini aldığını söyledi.

-“Mucize haberler almayı bekliyoruz”

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekibinin enkaz bölgesinde olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirten Tahsin Ertuğruloğlu, diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi İsias Oteli’nden de mucize haberler almayı temenni etti.

-KKTC’den 45 tır yardım malzemesi, iş makineleri ve ekipler gönderildi

Deprem haberi gelir gelmez KKTC’de çok acil bir şekilde kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, soğuk iklim çadırları, dış mekan ısıtıcıları, battaniye, kışlık giyim ve kullanım eşyaları ve uydu haberleşme ekipmanlarından oluşan 9’u 6 Şubat, 17’si 8 Şubat ve 19’u 9 Şubat’ta olmak üzere 45 tır malzemesinin yanı sıra aralarında çok sayıda vinç, kaynak ve iş makinesinin bulunduğu bir büyük gemiyle, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’ndan 30 kişilik ekip ve 8 özel donanımlı araç, 100’ün üzerinde eğitimli arama kurtarma gönüllüsü ve 50’nin üzerinde sağlık görevlisinin deprem bölgesine gönderildiğini kaydetti. Ertuğruloğlu, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinden 2 birlik ve bir ekibin 6 Şubat’ta, 4 arama-kurtarma taburunun da 7 Şubat gecesi Türkiye’ye sevk edildiğini belirtti.

-SMS yoluyla 1.5 milyon TL bağış yapıldı

Tahsin Ertuğruloğlu, depremzedelere destek kampanyası çerçevesinde 8 Şubat saat 15.00 itibarı ile KKTC’deki telefon operatörleri KKTCELL ve Telsim üzerinden 30 bin kişi tarafından gönderilen 64 bin 100 kısa mesaj ile bağış tutarının neredeyse bir buçuk milyon TL olduğunu söyledi.

– AFAD’ın bağış kampanyasına 7 Milyon TL nakdi yardım…



Ayrıca Türkiye’de depremzedelere yönelik düzenlenen bağış kampanyaları başta olmak üzere KKTC’den çok sayıda kişi, dernek, kurum ve firmanın Türkiye’ye nakdi yardımda bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, bu çerçevede 8 Şubat itibarı ile KKTC Merkez Bankası’ndan alınan verilere göre, bin 805 gerçek ve tüzel kişi tarafından 7 Milyon TL nakdi yardımın KKTC’deki bankalardan AFAD’ın bağış kampanyasına dair hesap numaralarına gönderildiğini kaydetti. Bakan Ertuğruloğlu, bu kampanyanın hala devam ettiğini de dile getirdi.

Bunlara ek olarak çok daha uzun vadeli, kalıcı projelere yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’de Bakanlar Kurulu’nun her gün toplandığına işaret ederek, bunlar netleştikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.