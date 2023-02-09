Anastasiadis Tatar’a taziyelerini iletti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Anastasiadis Tatar’a taziyelerini iletti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Anastasiadis Tatar başsağlığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren KKTC vatandaşları için başsağlığı dilemek üzere kendisini aradığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, Rum liderin, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini söyledi.

Tatar, başsağlığı dileyen Rum lidere teşekkürlerini de ilettiğini belirtti.

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Tags:depremersin tatarNikos Anastasiadistaziye
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